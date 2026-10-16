Более 575 тонн ТКО вывезли в Севастополе на фоне перебоев в работе мусоровозов

Губернатор заявил, что необходимые меры для восстановления вывоза мусора приняты, а ситуация остается на его личном контроле. Он также пообещал разобраться в причинах произошедшего и действиях ответственных лиц, а также привлечь виновных к ответственности. Михаил Развожаев принес извинения жителям за доставленные неудобства.