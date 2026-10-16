Более 575 тонн ТКО вывезли в Севастополе на фоне перебоев в работе мусоровозов
В Севастополе вывезли более 575 тонн твердых коммунальных отходов после перебоев в работе мусоровозов. По данным правительства города на утро 16 октября, полигон принял 144 машины с отходами. Работы ведутся в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах, откуда поступило больше всего обращений жителей.
В вывозе мусора задействованы предприятия «Чистый город», БГС, «Парки и скверы», а также муниципальные службы. В Андреевском, Верхнесадовском, Качинском, Орлиновском, Балаклавском и Терновском муниципалитетах, Инкермане и на Северной стороне отходы вывозят в штатном режиме.
Проблемы с уборкой контейнерных площадок возникли из-за блокировки счетов компании «Чистый город», сообщил 15 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, это привело к сбоям в выходе мусоровозов на линию и скоплению отходов во дворах.
Губернатор заявил, что необходимые меры для восстановления вывоза мусора приняты, а ситуация остается на его личном контроле. Он также пообещал разобраться в причинах произошедшего и действиях ответственных лиц, а также привлечь виновных к ответственности. Михаил Развожаев принес извинения жителям за доставленные неудобства.