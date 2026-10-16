Подрядчик сорвал сроки ликвидации свалок на территории Тамбова
Арбитражный суд Тамбовской области согласился с решением регионального управления ФАС о включении индивидуального предпринимателя (ИП) в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с невыполнением работ по контракту на ликвидацию свалок отходов на территории Тамбова. Об этом рассказали в УФАС. По информации «Ъ-Черноземье», контракт стоимостью 3,5 млн руб. был заключен в ноябре прошлого года с Сергеем Бахаревым.
Как уточнили в УФАС, услуги должны были быть оказаны в срок со 2 декабря 2025-го по 1 декабря 2026-го. К работам по контракту предприниматель не приступил, поэтому муниципальный заказчик в одностороннем порядке расторг соглашение в июне этого года и направил обращение в антимонопольный орган.
По данным Rusprofile, Сергей Бахарев зарегистрировал ИП в сентябре 2018 года. Основной указана деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Также ИП занимается 86 другими видами деятельности. ИП состоит в реестре недобросовестных поставщиков с 15 июня 2026 года. В настоящее время предприниматель выступает ответчиком в трех арбитражных делах на сумму 14 млн руб.
В ходе рассмотрения дела предприниматель сообщил УФАС, что причиной неисполнения контракта стало наличие перед ним задолженности со стороны других контрагентов.
«Финансово-экономические трудности хозяйствующего субъекта, отсутствие оборотных средств относятся к предпринимательским рискам и не освобождают от обязанности соблюдать требования законодательства о закупках. Заключая контракт, подрядчик действовал на свой предпринимательский риск и обязан предвидеть возможные последствия, включая риск неисполнения обязательств контрагентами»,— прокомментировали ситуацию в УФАС
Господин Бахарев также является единственным учредителем и гендиректором тамбовского ООО «Трансстройаренда», специализирующегося на деятельности автомобильного грузового транспорта.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что московское ООО «Феникс» было на три года внесено в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с невыполнением условий договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов в городах Тамбов и Уварово. Совокупная цена контрактов составила более 67 млн руб.