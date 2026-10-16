Подрядчик сорвал сроки ликвидации свалок на территории Тамбова

Арбитражный суд Тамбовской области согласился с решением регионального управления ФАС о включении индивидуального предпринимателя (ИП) в реестр недобросовестных подрядчиков в связи с невыполнением работ по контракту на ликвидацию свалок отходов на территории Тамбова. Об этом рассказали в УФАС. По информации «Ъ-Черноземье», контракт стоимостью 3,5 млн руб. был заключен в ноябре прошлого года с Сергеем Бахаревым.