Туризму в касках на ММК – восемь лет

Всего за восемь лет на комбинате провели более 5 тыс. экскурсий. Почти 87 тыс. гостей смогли вживую наблюдать за основными этапами производства металла. Более трети из них – дети, которые ознакомились с историей комбината и подробнее узнали о профессии металлурга. Экскурсионные маршруты ММК включены в международный путеводитель «Две страны – тысяча заводов», федеральный сборник лучших туристических практик, входят в межрегиональные туристические проекты и неоднократно становились победителями престижных профильных конкурсов.