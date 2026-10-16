Туризму в касках на ММК – восемь лет
Магнитогорский металлургический комбинат отмечает восьмилетие со дня запуска экскурсионного проекта. За это время объекты ММК увидели 87 тыс. гостей. Компания стала популярной туристической площадкой и закрепила за собой звание флагмана промышленного туризма в России.
16 октября 2018 года производственную площадку комбината посетили первые официальные туристы в касках – студенты Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Они прошли по дебютному маршруту «Укрощение огня» и встретились с генеральным директором Павлом Шиляевым. Сегодня для гостей любого возраста на ММК разработано девять уникальных маршрутов, включая бесплатные инклюзивные туры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Самой популярной остается экскурсия «Укрощение огня» с посещением крупнейшего в стране доменного цеха и высокотехнологичного листопрокатного цеха №11.
Всего за восемь лет на комбинате провели более 5 тыс. экскурсий. Почти 87 тыс. гостей смогли вживую наблюдать за основными этапами производства металла. Более трети из них – дети, которые ознакомились с историей комбината и подробнее узнали о профессии металлурга. Экскурсионные маршруты ММК включены в международный путеводитель «Две страны – тысяча заводов», федеральный сборник лучших туристических практик, входят в межрегиональные туристические проекты и неоднократно становились победителями престижных профильных конкурсов.
ПАО «ММК»Реклама