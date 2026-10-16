Владимир Путин удостоил воспитательницу из Оренбуржья медалью «За спасение погибавших»

Никто из детей не пострадал. Были возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство и халатности. Сегодня, 16 октября, на встрече с главой региона также присутствовала Людмила Платонова, которая помогала коллеге удерживать проникшего в детсад преступника.