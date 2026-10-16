Владимир Путин удостоил воспитательницу из Оренбуржья медалью «За спасение погибавших»
Она остановила мужчину с ножом, проникшего в дошкольное учреждение
Губернатор Оренбургской области вручил воспитательнице детского сада из Бугуруслана Лии Галеевой медаль «За спасение погибавших». В четверг, 15 октября, соответствующий указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.
Резонансный инцидент случился 5 февраля 2026 года. По данным следствия, мужчина проник на территорию детского сада с ножом, а позже внутри самого учреждения ранил одну из воспитательниц.
Никто из детей не пострадал. Были возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство и халатности. Сегодня, 16 октября, на встрече с главой региона также присутствовала Людмила Платонова, которая помогала коллеге удерживать проникшего в детсад преступника.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что воспитательницы получили по 1 млн руб. в рамках премии имени Тиграна Кеосаяна, которую учредила Маргарита Симоньян. Женщины стали первыми, кого удостоили подобной награды.