Оптовики Удмуртии стали говорить о неплатежеспособности клиентов в два раза чаще
А 81% опрошенных назвали экономическое положении компании удовлетворительным
79% руководителей предприятий оптовой торговли Удмуртии назвали неплатежеспособность покупателей сдерживающим фактором развития бизнеса в третьем квартале. Относительно первого квартала прирост составил 35 п. п., в сравнении со вторым — снижение на 1 п. п. Об этом сообщает Удмуртстат со ссылкой на опрос топ-менеджеров отраслевых организаций.
Индекс предпринимательской уверенности среди оптовиков составил +18,6 п. п. Во втором квартале он был равен +6,2 п. п.
81% опрошенных считают сложившееся экономическое положение организации удовлетворительным (-6 п. п. за квартал). 13% респондентов оценили его как неблагоприятное (+5 п. п.), оставшиеся 6% довольны своим экономическим положением (без изменений).
Почти половина (46%, -3 п. п.) топ-менеджеров компаний оптовой торговли ожидают увеличения оборота в четвертом квартале, еще 34% не прогнозируют изменений. Тех, кто предполагает уменьшение финансовых показателей в отрасли, — 20% (+3 п. п.).
На втором месте среди сдерживающих факторов, озвученных оптовиками, оказался высокий уровень налогов — 53%. За три месяца этот показатель не изменился, хотя в первом квартале он был на 15 п. п. меньше. Также 43% глав компаний обратили внимание на высокие транспортные расходы (без изменений). По 30 и 29% пришлось на недостаток финансовых средств и недобросовестную конкуренцию (-1 п. п.).