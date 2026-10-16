Оптовики Удмуртии стали говорить о неплатежеспособности клиентов в два раза чаще

На втором месте среди сдерживающих факторов, озвученных оптовиками, оказался высокий уровень налогов — 53%. За три месяца этот показатель не изменился, хотя в первом квартале он был на 15 п. п. меньше. Также 43% глав компаний обратили внимание на высокие транспортные расходы (без изменений). По 30 и 29% пришлось на недостаток финансовых средств и недобросовестную конкуренцию (-1 п. п.).