В Сочи и Сириусе предупредили об опасности смерчей над морем

Как сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, 18 и 19 октября в отдельных районах скорость ветра может достигать 20–25 м/с. В эти же дни местами прогнозируются очень сильные дожди и сильные ливни, которые относятся к опасным метеорологическим явлениям. В связи с ожидаемой непогодой штормовое предупреждение продлили до 19 октября включительно.