В Сочи и Сириусе предупредили об опасности смерчей над морем
В Краснодарском крае штормовая погода сохранится до 19 октября включительно. В регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с, а на черноморском побережье существует опасность формирования смерчей над морем. В Сочи и на федеральной территории «Сириус» предупреждение о возможном возникновении смерчей действует 16 и 17 октября.
По данным Краснодарского гидрометцентра, с 17 по 19 октября местами в Краснодарском крае, за исключением Сочи и Сириуса, прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений. Ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозами, градом и усилением ветра с порывами до 20 м/с.
Как сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, 18 и 19 октября в отдельных районах скорость ветра может достигать 20–25 м/с. В эти же дни местами прогнозируются очень сильные дожди и сильные ливни, которые относятся к опасным метеорологическим явлениям. В связи с ожидаемой непогодой штормовое предупреждение продлили до 19 октября включительно.
Отдельное предупреждение касается черноморского побережья. По данным Сочинского гидрометцентра, 16 и 17 октября на участке от Магри до Веселого, включая Сочи и федеральную территорию «Сириус», существует опасность формирования смерчей над морем.
Кроме того, с 16 по 18 октября смерчи могут образоваться над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри.
Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность в период действия штормовых предупреждений. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.