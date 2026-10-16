Крупную свалку в Благодарном ликвидировали по иску прокуратуры
В Благодарном по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка площадью свыше 7 тыс. кв. м. Прокуратура Благодарненского района провела проверку исполнения экологического законодательства и выявила нарушение: в окружном центре на земельном участке незаконно размещались коммунальные и строительные отходы, фрагменты железобетонных конструкций и асфальт.
Навалы мусора оказывали негативное воздействие на почву и нарушали право граждан на благоприятную окружающую среду. Итогом проверки стало исковое заявление в суд с требованием обязать ответственное юридическое лицо очистить участок.
Суд встал на сторону надзорного ведомства: требования удовлетворены, судебное решение исполнено. Сейчас участок от свалки освобождён.