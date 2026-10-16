Крупную свалку в Благодарном ликвидировали по иску прокуратуры

В Благодарном по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка площадью свыше 7 тыс. кв. м. Прокуратура Благодарненского района провела проверку исполнения экологического законодательства и выявила нарушение: в окружном центре на земельном участке незаконно размещались коммунальные и строительные отходы, фрагменты железобетонных конструкций и асфальт.