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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Кавказ

Крупную свалку в Благодарном ликвидировали по иску прокуратуры

В Благодарном по требованию прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка площадью свыше 7 тыс. кв. м. Прокуратура Благодарненского района провела проверку исполнения экологического законодательства и выявила нарушение: в окружном центре на земельном участке незаконно размещались коммунальные и строительные отходы, фрагменты железобетонных конструкций и асфальт.

Прокуратура Ставропольского края

Навалы мусора оказывали негативное воздействие на почву и нарушали право граждан на благоприятную окружающую среду. Итогом проверки стало исковое заявление в суд с требованием обязать ответственное юридическое лицо очистить участок.
Суд встал на сторону надзорного ведомства: требования удовлетворены, судебное решение исполнено. Сейчас участок от свалки освобождён.
Мария Хоперская