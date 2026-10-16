Инфляция в Пермском крае в сентябре составила 7,8%
Годовая инфляция в Пермском крае в сентябре ускорилась до 7,8% после 7,5% в августе, сообщает пресс-служба отделения Пермь Уральского ГУ Банка России. Это связано с удорожанием непродовольственных товаров и ростом цен в сфере услуг.
По информации Центробанка, в непродовольственном секторе заметнее всего выросли цены на газовое моторное топливо и сжатый природный газ — на фоне дефицита бензина автомобилисты стали чаще переходить на более доступный вид топлива. «Ослабление рубля вызвало удорожание смартфонов, планшетов, моноблоков, телевизоров, холодильников и стиральных машин», — говорится в сообщении. При этом отмечается снижение цен на трикотаж.
Также выросли цены на услуги образования. Это связано с индексацией стоимости обучения в начале учебного года. «Повышенный спрос на отдельные направления стал причиной роста цен в сфере зарубежного туризма, при этом отдых внутри страны, наоборот, подешевел», — сообщает Центробанк.
В то же время наблюдается снижение цен на продовольственные товары: сезонно подешевели овощи и фрукты, а также сливочное масло, молоко, сметана и творог.