Инфляция в Пермском крае в сентябре составила 7,8%

По информации Центробанка, в непродовольственном секторе заметнее всего выросли цены на газовое моторное топливо и сжатый природный газ — на фоне дефицита бензина автомобилисты стали чаще переходить на более доступный вид топлива. «Ослабление рубля вызвало удорожание смартфонов, планшетов, моноблоков, телевизоров, холодильников и стиральных машин», — говорится в сообщении. При этом отмечается снижение цен на трикотаж.