Депутат Госдумы от Удмуртии Айтакова обратится в ФАС из-за тарифов на ЖКХ

Это второй этап индексации после января, когда прирост составил 1,7%. По данным правительства республики, в среднем по республике платеж увеличился на 15% (отклонение по постановлению правительства РФ не должно превышать 4,3 п. п. от этого значения). В Селтинском районе он составил 20,8%, в Увинском — 20,2%, в Ижевске предельный индекс установлен на уровне 19,3%.