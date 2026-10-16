Депутат Госдумы от Удмуртии Айтакова обратится в ФАС из-за тарифов на ЖКХ
С 1 октября в республике они выросли в среднем на 15%
Депутат Госдумы от Удмуртии и Пермского края Ксения Айтакова (КПРФ) направит запрос в ФАС для проверки обоснованности повышения тарифов на ЖКХ с 1 октября. Об этом она сообщила в Telegram. Напомним, в республике цены на коммунальные услуги в среднем повысились на 15%.
«Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить обоснованность повышения тарифов ЖКХ в регионах <…> Со своей стороны планирую направить депутатские запросы по ситуации в Пермском крае и Удмуртии»,— написала Ксения Айтакова.
Напомним, с октября в Удмуртии изменились тарифы на коммунальные услуги. Стоимость электроэнергии выросла на 18,2%, до 609 руб. Тарифы на горячее и холодное водоснабжение увеличились на 15,3 и 15% соответственно — до 284 и 53,2 руб. за 1 куб. м. Отопление подорожало на 13,5%, до 76,5 руб. за 1 кв. м.
Это второй этап индексации после января, когда прирост составил 1,7%. По данным правительства республики, в среднем по республике платеж увеличился на 15% (отклонение по постановлению правительства РФ не должно превышать 4,3 п. п. от этого значения). В Селтинском районе он составил 20,8%, в Увинском — 20,2%, в Ижевске предельный индекс установлен на уровне 19,3%.