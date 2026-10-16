В ПНИПУ назначен и.о. проректора по науке и инновациям
Исполняющим обязанности проректора по науке и инновациям Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назначен начальник управления организации научных исследований, доцент кафедры динамики и прочности машин, кандидат технических наук Петр Максимов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Работу в ПНИПУ Петр Максимов начал сразу после окончания ПНИПУ в 2003 году. Поступив в аспирантуру, он работал ассистентом, затем старшим преподавателем на кафедре «Вычислительная математика и механика». В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Математическое моделирование статического и динамического деформированного состояния упругих подвесов и чувствительных элементов микрогироскопов и микроакселерометров», после чего занял должность доцента.
С 2022 года по 1 июня 2026 года господин Максимов возглавлял факультет прикладной математики и механики. До назначения на должность и.о. проректора работал начальником управления организации научных исследований ПНИПУ.