В ПНИПУ назначен и.о. проректора по науке и инновациям

Работу в ПНИПУ Петр Максимов начал сразу после окончания ПНИПУ в 2003 году. Поступив в аспирантуру, он работал ассистентом, затем старшим преподавателем на кафедре «Вычислительная математика и механика». В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Математическое моделирование статического и динамического деформированного состояния упругих подвесов и чувствительных элементов микрогироскопов и микроакселерометров», после чего занял должность доцента.