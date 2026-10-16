Власти Сочи обсуждают берегоукрепление на фоне прогноза о потере курортом 88% пляжей

В городе сформированы постоянная рабочая группа и научный совет, в который вошли руководители и сотрудники крупнейших научных учреждений курорта. Работа будет проходить в несколько этапов. На первом планируется определить аварийные участки морского побережья, после чего специалисты подготовят рекомендации по проектированию берегозащитных сооружений на остальных территориях.