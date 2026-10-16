Власти Сочи обсуждают берегоукрепление на фоне прогноза о потере курортом 88% пляжей
Сочи может потерять 88% пляжей в течение ближайших 60 лет без системных мер по защите побережья. Такой прогноз ученых обсудили на совещании по реализации соглашения о сотрудничестве между администрацией курорта и Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт», сообщил глава города Андрей Прошунин.
По словам мэра, берегоукрепление необходимо для сохранения рекреационного и экономического потенциала Сочи. Для решения проблемы предполагается объединить научную экспертизу, государственную поддержку, федеральное финансирование, а также ресурсы Краснодарского края и муниципалитета.
В городе сформированы постоянная рабочая группа и научный совет, в который вошли руководители и сотрудники крупнейших научных учреждений курорта. Работа будет проходить в несколько этапов. На первом планируется определить аварийные участки морского побережья, после чего специалисты подготовят рекомендации по проектированию берегозащитных сооружений на остальных территориях.
На совещании Андрей Прошунин поручил руководителям отраслей обеспечить межведомственную координацию и подготовить предложения по объемам первоочередных работ. Сейчас администрация совместно с экспертами разрабатывает техническое задание для начальных этапов программы.
Сочи станет пилотной площадкой в рамках программы по сохранению побережья. По словам главы города, для реализации проекта необходимо взаимодействие муниципальных и краевых властей с федеральными структурами и профильными научными организациями.