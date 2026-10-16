Помещение производителя замков из Ставрополя выставили на торги за 31 млн рублей

Согласно регламенту, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену не ниже начальной цены текущего интервала. При равных предложениях приоритет отдается заявке, поданной первой. Решение о допуске участников оформляется протоколом не позднее 5 календарных дней с даты окончания интервала. Итоги торгов подводятся на ЭТП не позднее одного рабочего дня после подписания протокола об определении участников.