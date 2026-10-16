Помещение производителя замков из Ставрополя выставили на торги за 31 млн рублей
Арбитражный управляющий Анатолий Тулумов объявил о проведении торгов имущества ликвидированного ООО «Прогресс» из Ставрополя с начальной стоимостью 31,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги проводятся на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов». Прием заявок открыт с 26 октября 2026 года и продлится до 22 декабря 2026 года либо до момента определения победителя.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прогресс» зарегистрировано в 2007 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — производство замков и петель. Уставный капитал компании составляет 20 тысяч рублей. Учредитель — Михаил Солистый. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
На торги выставлен один лот: нежилое помещение (встроенное помещение-магазин), площадь 456,7 кв. м. Объект расположен по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. о. Карачаевский, кп. Домбай, ул. Карачаевская, зд. 60. Имущество обеспечивает залогом требования АО «Инвестторгбанк».
Минимальная цена (цена отсечения): 20 млн рублей. Шаг аукциона: 5,00 %.
Задаток: 5,00 % от начальной стоимости лота на соответствующем интервале.
Снижение цены: каждые 5 рабочих дней на 5% от начальной цены.
Форма подачи предложений: закрытая.
Согласно регламенту, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену не ниже начальной цены текущего интервала. При равных предложениях приоритет отдается заявке, поданной первой. Решение о допуске участников оформляется протоколом не позднее 5 календарных дней с даты окончания интервала. Итоги торгов подводятся на ЭТП не позднее одного рабочего дня после подписания протокола об определении участников.