В Анапе выпала месячная норма осадков
За три часа сильного дождя в Анапе выпало 34 мм осадков — месячная норма. Ливень прошел накануне с 18:00 до 21:00, сообщил первый замглавы курорта Сергей Донец.
Во время непогоды специалисты дорожных служб обследовали улично-дорожную сеть и фиксировали участки, на которых вода уходила медленнее. По данным городских властей, фотографии 12-го микрорайона, сделанные в 19:00 и 23:00, показывают, как за несколько часов снизился уровень воды после дождя.
Ранее в Анапе провели телеинспекцию ливневой сети общей протяженностью около 5 км. На участках, где специалисты обнаружили загрязнения, коммуникации очистили для восстановления пропускной способности и отвода дождевой воды.
Кроме того, заключен дополнительный контракт на дальнейшую очистку ливневой инфраструктуры. По отзывам жителей, после проведенных работ вода во время дождей стала уходить быстрее. Городские службы намерены продолжить обследование сети и устранять проблемные участки.