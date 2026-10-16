В Анапе выпала месячная норма осадков

Во время непогоды специалисты дорожных служб обследовали улично-дорожную сеть и фиксировали участки, на которых вода уходила медленнее. По данным городских властей, фотографии 12-го микрорайона, сделанные в 19:00 и 23:00, показывают, как за несколько часов снизился уровень воды после дождя.