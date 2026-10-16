На трассе М-8 в Ярославской области столкнулись пять автомобилей
На 178-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области столкнулись пять автомобилей. Авария произошла 15 октября около 20:00, сообщили в Госавтоинспекции.
В ДТП участвовали «КАМАЗ», «ГАЗ», Toyota, Changan и FAW с полуприцепом. В результате столкновения автомобили получили технические повреждения, водителя «КАМАЗа» 1970 года рождения госпитализировали.
На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.