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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Ярославль

На трассе М-8 в Ярославской области столкнулись пять автомобилей

На 178-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области столкнулись пять автомобилей. Авария произошла 15 октября около 20:00, сообщили в Госавтоинспекции.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В ДТП участвовали «КАМАЗ», «ГАЗ», Toyota, Changan и FAW с полуприцепом. В результате столкновения автомобили получили технические повреждения, водителя «КАМАЗа» 1970 года рождения госпитализировали.
На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Виктория Самко