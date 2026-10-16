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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Кавказ

Кассация оставила в силе приговор экс-главе УГИБДД Ставрополья

Пятый кассационный суд оставил в силе приговор экс-начальнику УГИБДД Ставрополья, осуждённому за взяточничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Сафонова.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Согласно приговору, бывший силовик отправится на 20 лет в колонию строгого режима — к наказанию добавлен штраф в 100 млн руб. Совпадение фамилий защитника и подзащитного, как и статус адвоката, данные не раскрывают.
Помимо лишения свободы, отставного полковника лишили звания, а его имущество на 21 млн руб. конфисковали в доход государства. Таким образом, все элементы наказания, вынесенного первой инстанцией, кассация подтвердила — жалоба защиты результата не принесла.
Мария Хоперская