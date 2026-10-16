Ямалец задержан за трансляцию на экранах в автобусе террористических материалов

Операцию по пресечению противоправных действий провели сотрудники регионального управления ФСБ при поддержке бойцов ОМОН «Север» из Росгвардии. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. За совершение этого преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.