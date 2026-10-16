Показатель масличности кубанского подсолнечника составил 45%

Исследованные образцы поступили с полей и элеваторов региона и прошли проверку на соответствие ГОСТу 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия». Масличность семян варьировалась от 40 до 52,7% в пересчете на сухое вещество. В общей сложности 105,5 тыс. тонн продукции имели показатель 45% и выше, еще 12,8 тыс. тонн — более 50%.