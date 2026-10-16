Показатель масличности кубанского подсолнечника составил 45%
В Краснодарском крае более 60% проверенного объема подсолнечника нового урожая составили партии с масличностью от 45%. По состоянию на 14 октября специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 261 партию семян общим объемом 176,3 тыс. тонн. Средневзвешенная масличность составила 45%, следует из результатов лабораторных испытаний.
Исследованные образцы поступили с полей и элеваторов региона и прошли проверку на соответствие ГОСТу 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия». Масличность семян варьировалась от 40 до 52,7% в пересчете на сухое вещество. В общей сложности 105,5 тыс. тонн продукции имели показатель 45% и выше, еще 12,8 тыс. тонн — более 50%.
Средневзвешенное кислотное число масла составило 0,66 мг КОН на грамм. У 97% проверенного объема, или 170,3 тыс. тонн, этот показатель оказался ниже 1 мг КОН на грамм. По оценке специалистов, результаты свидетельствуют о сохранности жирового комплекса семян.
Средняя влажность подсолнечника достигла 6,43%, что соответствует требованиям для длительного хранения без искусственной сушки. Содержание сорной примеси составило в среднем 1,45%, масличной — 3,25%.
Заведующая испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ЦОК АПК Тамара Халявкина отметила, что основным фактором, снижающим классность отдельных партий до второго и третьего классов, остается содержание сорной примеси выше 1%. Послеуборочная очистка, по ее словам, позволит повысить классность семян.
По данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края, площадь посевов подсолнечника в регионе составляет 465,7 тыс. га. Средняя урожайность достигла 26 ц/га. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Кавказском районе — 32,5 ц/га, Выселковском — 32,1 ц/га и Белоглинском — 31,5 ц/га.