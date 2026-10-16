В Новороссийске проверили 261 партию семян подсолнечника объемом 176,3 тысячи тонн
В Краснодарском крае средневзвешенная масличность подсолнечника нового урожая составила 45%. По состоянию на 14 октября лаборатория Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверила 261 партию семян общим объемом 176,3 тыс. тонн. Все образцы прошли физико-химические испытания на соответствие ГОСТу. Об этом сообщили в учреждении.
По результатам исследований, масличность семян варьировалась от 40% до 52,7% в пересчете на сухое вещество. Более 60% проверенного объема, или 105,5 тыс. тонн, пришлось на партии с показателем 45% и выше. Еще 12,8 тыс. тонн составили семена с масличностью свыше 50%.
Средневзвешенное кислотное число масла составило 0,66 мг КОН на грамм. У 97% исследованного объема — 170,3 тыс. тонн — этот показатель оказался ниже 1 мг КОН на грамм. По оценке специалистов, результаты свидетельствуют о хорошем состоянии жирового комплекса семян.
Средняя влажность подсолнечника достигла 6,43%, что соответствует требованиям для длительного хранения без искусственной сушки. Содержание сорной примеси составило в среднем 1,45%, масличной — 3,25%.
Заведующая испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ЦОК АПК Тамара Халявкина отметила, что качество урожая в целом соответствует нормативам. При этом сорная примесь выше 1% снижает классность отдельных партий до второго и третьего классов. Послеуборочная очистка позволит улучшить их показатели.
По данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края, подсолнечником в регионе засеяно 465,7 тыс. га. Средняя урожайность составляет 26 ц/га. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Кавказском районе — 32,5 ц/га, Выселковском — 32,1 ц/га и Белоглинском — 31,5 ц/га.