В Новороссийске проверили 261 партию семян подсолнечника объемом 176,3 тысячи тонн

По результатам исследований, масличность семян варьировалась от 40% до 52,7% в пересчете на сухое вещество. Более 60% проверенного объема, или 105,5 тыс. тонн, пришлось на партии с показателем 45% и выше. Еще 12,8 тыс. тонн составили семена с масличностью свыше 50%.