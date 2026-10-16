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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Волга

К обвиняемой в убийстве медсестры из Оренбурга суд приедет в больничную палату

Фигурантке дела изберут меру пресечения в пятницу
Сегодня, 16 октября, Промышленный районный суд Оренбурга проведет выездное судебное заседание для назначения меры пресечения обвиняемой в убийстве медсестры Венеры Юлдашевой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Заседание начнется в 15:30 (MSK+2) в больнице, где сейчас находится обвиняемая — 53-летняя Лилия Максютова. При этом в самой больнице не разрешили допуск прессы к судебному заседанию, сославшись на врачебную тайну.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал о том, что женщина спустя два дня после убийства своей коллеги нанесла себе ножевые ранения. Ее экстренно прооперировали. Силовики в разговоре с корреспондентом «Ъ-Волга» предположили, что Максютова пыталась покончить с собой. Ей предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство).
Подробнее о резонансном преступлении — в материале «Ъ-Волга» «Долги погасили смертью».
Яна Вежлева