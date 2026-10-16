К обвиняемой в убийстве медсестры из Оренбурга суд приедет в больничную палату
Фигурантке дела изберут меру пресечения в пятницу
Сегодня, 16 октября, Промышленный районный суд Оренбурга проведет выездное судебное заседание для назначения меры пресечения обвиняемой в убийстве медсестры Венеры Юлдашевой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.
Заседание начнется в 15:30 (MSK+2) в больнице, где сейчас находится обвиняемая — 53-летняя Лилия Максютова. При этом в самой больнице не разрешили допуск прессы к судебному заседанию, сославшись на врачебную тайну.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал о том, что женщина спустя два дня после убийства своей коллеги нанесла себе ножевые ранения. Ее экстренно прооперировали. Силовики в разговоре с корреспондентом «Ъ-Волга» предположили, что Максютова пыталась покончить с собой. Ей предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство).