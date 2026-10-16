Владельца атакованного танкера «Афрамакс Рио» обязали обеспечить безопасную стоянку в Новороссийске

Согласно документу, танкер находится в аварийном состоянии. На судне отсутствует экипаж, отключено электропитание, не работают системы обнаружения пожара, пожаротушения и водоотлива, а также основные и вспомогательные механизмы. Кроме того, не осуществляется контроль водотечности и общего технического состояния судна.