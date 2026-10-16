Владельца атакованного танкера «Афрамакс Рио» обязали обеспечить безопасную стоянку в Новороссийске
Капитан морского порта Новороссийск обязал компанию Rio Enterprises принять срочные меры для обеспечения безопасной стоянки танкера «Афрамакс Рио», поврежденного в результате атаки украинских безэкипажных катеров. Судовладелец должен организовать круглосуточное дежурство буксиров, обеспечить контроль технического состояния судна и предотвратить возможное загрязнение акватории. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря».
Согласно документу, танкер находится в аварийном состоянии. На судне отсутствует экипаж, отключено электропитание, не работают системы обнаружения пожара, пожаротушения и водоотлива, а также основные и вспомогательные механизмы. Кроме того, не осуществляется контроль водотечности и общего технического состояния судна.
Стоянка танкера на якорной стоянке № 415 признана небезопасной в условиях шторма. В связи с этим Rio Enterprises необходимо организовать постоянное наблюдение за техническим состоянием судна, его креном, дифферентом и осадкой.
Компания также должна привлечь профессиональное аварийно-спасательное формирование для откачки поступающей воды, герметизации корпуса и проведения аварийно-спасательных работ. В непосредственной близости от танкера требуется обеспечить круглосуточное дежурство буксиров достаточной мощности, которые смогут удерживать судно во время шторма.
Отдельным пунктом предписания предусмотрена оценка возможности восстановления работоспособности судовых систем и механизмов. Судовладелец должен принять меры для предотвращения утечки груза и ликвидации возможного разлива нефти.
О выполнении всех мероприятий Rio Enterprises необходимо проинформировать капитана морского порта Новороссийск. Распоряжение действует до 31 октября 2026 года, сообщает Portnews.
Ранее губернатор Краснодарского края подписал документ о введении режима повышенной готовности на территории Геленджика и Новороссийска для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов в результате атак на суда в Черном море.
Вечером 6 октября либерийский танкер с грузом нефти был атакован украинскими безэкипажными катерами у побережья Сочи. Экипаж судна, состоявший из 23 граждан Индии, спасли. Пострадавших не было.
9 октября стало известно, что танкер отбуксировали в безопасное место, вокруг него установили боновые заграждения и сформировали необходимый резерв сорбента. В Новороссийске также очистили от нефтепродуктов около километра прибрежной территории.