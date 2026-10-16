Владельца танкера «Афрамакс Рио» обязали принять меры против разлива нефти

Как следует из распоряжения, на танкере отсутствует экипаж, отключено электропитание, не функционируют системы обнаружения пожара, пожаротушения и водоотлива. Также не работают основные и вспомогательные механизмы судна. Контроль за водотечностью и общим техническим состоянием не осуществляется.