Владельца танкера «Афрамакс Рио» обязали принять меры против разлива нефти
Капитан морского порта Новороссийск обязал владельца танкера «Афрамакс Рио» — компанию Rio Enterprises — обеспечить безопасность судна, находящегося в аварийном состоянии, и принять меры против возможного разлива нефти. Предписание предусматривает круглосуточное дежурство буксиров, постоянный контроль состояния корпуса и привлечение профессиональных аварийно-спасательных специалистов. Документ опубликован на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря».
Как следует из распоряжения, на танкере отсутствует экипаж, отключено электропитание, не функционируют системы обнаружения пожара, пожаротушения и водоотлива. Также не работают основные и вспомогательные механизмы судна. Контроль за водотечностью и общим техническим состоянием не осуществляется.
В документе отмечается, что стоянка танкера на якорной стоянке №415 небезопасна в условиях шторма. Для обеспечения безопасности Rio Enterprises должна организовать непрерывное наблюдение за состоянием судна, включая контроль крена, дифферента и осадки.
Владельцу также предписано обеспечить возможность оперативной откачки поступающей воды и герметизации корпуса. Для выполнения этих задач и проведения аварийно-спасательных работ необходимо привлечь профессиональное аварийно-спасательное формирование.
Еще одно требование касается буксирного обеспечения: рядом с танкером должны круглосуточно дежурить буксиры достаточной мощности, способные удерживать его во время шторма. Кроме того, компания должна оценить возможность восстановления судовых систем и механизмов, принять меры по предотвращению утечки груза и обеспечить ликвидацию возможного разлива нефтепродуктов.
О выполнении предписания судовладелец обязан сообщить капитану порта. Срок действия распоряжения установлен до 31 октября 2026 года, сообщает Portnews.
Напомним, вечером 6 октября либерийский танкер с грузом нефти подвергся атаке украинских безэкипажных катеров у побережья Сочи. Все 23 члена экипажа — граждане Индии — были спасены, пострадавших не было.
9 октября сообщалось, что судно отбуксировали в безопасное место. Вокруг него установили боновые заграждения и подготовили резерв сорбента. В Новороссийске очистили от нефтепродуктов около километра прибрежной территории.
Для предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным разливом нефтепродуктов после атак на суда в Черном море, в Геленджике и Новороссийске ранее ввели режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал губернатор Краснодарского края.