С жителя Кудымкара взыскали 40 тыс. рублей за истязание несовершеннолетнего пасынка
Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали с жителя Кудымкара компенсацию за истязание несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.
Как ранее установило следствие, житель Кудымкара в течение десяти месяцев избивал и совершал иные насильственные действия в отношении своего несовершеннолетнего пасынка, причиняя ему физические и психические страдания.
Суд назначил виновному наказание в виде трех с половиной лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. В рамках гражданского судопроизводства с осужденного в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тыс. руб.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок деньги не перечислил. В связи с этим пристав наложил на него исполнительный сбор, арестовал счета в банках, ограничил выезд за границу РФ и запретил регистрационные действия с принадлежащими ему земельными участками. После этого должник полностью выплатил назначенную сумму компенсации.