С жителя Кудымкара взыскали 40 тыс. рублей за истязание несовершеннолетнего пасынка

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок деньги не перечислил. В связи с этим пристав наложил на него исполнительный сбор, арестовал счета в банках, ограничил выезд за границу РФ и запретил регистрационные действия с принадлежащими ему земельными участками. После этого должник полностью выплатил назначенную сумму компенсации.