В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани в 08:23 отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения ввели в 05:01 во всех аэропортах республики для обеспечения безопасности пассажиров. В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ограничения на полеты сохраняются.
Меру ввели на фоне режима беспилотной опасности, который действует в республике с 04:37. Также в Татарстане сохраняется угроза атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны.