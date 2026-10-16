Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №192

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Волга-Урал

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани в 08:23 отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Купить фото
Ограничения ввели в 05:01 во всех аэропортах республики для обеспечения безопасности пассажиров. В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ограничения на полеты сохраняются.
Меру ввели на фоне режима беспилотной опасности, который действует в республике с 04:37. Также в Татарстане сохраняется угроза атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны.
Анна Кайдалова