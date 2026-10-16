В самарском аэропорту задержаны и отменены прилет и вылет 35 рейсов
Ночью регион подвергся атаке БПЛА
Задержка и отмена прибытия и отправления 35 авиарейсов произошла в международном аэропорту Курумоч утром в пятницу, 16 октября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
В частности, отменено прибытие двух самолетов в Самару из Москвы. Задержан прилет рейсов из Антальи, Минеральных Вод, Москвы, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Тобольска.
Также отменен вылет двух самолетов из Самары в Москву. Задерживается отправление рейсов в Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Новый Уренгой, Сабетту, Санкт-Петербург и Тобольск.
Ситуация связана с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА. Утром в пятницу Минобороны сообщило о сбитых над регионами РФ украинских беспилотниках. В числе прочего вражеские цели были уничтожены над Самарской, Оренбургской и Ульяновской областями.
В регионах объявлялась угроза атаки БПЛА. Аэропорты временно не принимали и не отправляли рейсы. В настоящее время объявлен отбой угрозы.