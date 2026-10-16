Ростовская область станет полигоном для ИИ в управлении бюджетом

Новая модель задумана как дополнительный аналитический инструмент: она способна с высокой точностью рассчитывать будущую прибыль и налоговые поступления в региональную казну. Программа объединит большие массивы данных — от сведений налоговой отчетности до бюджетных показателей и статистики, — что позволит оперативно оценивать влияние сотен экономических факторов на развитие Донского края.