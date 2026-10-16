Ростовская область станет полигоном для ИИ в управлении бюджетом
Ростовская область готовится стать первым регионом страны, где цифровые алгоритмы начнут комплексно помогать в управлении государственными финансами. Сейчас идет разработка уникальной системы поддержки принятия решений в бюджетной сфере, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Новая модель задумана как дополнительный аналитический инструмент: она способна с высокой точностью рассчитывать будущую прибыль и налоговые поступления в региональную казну. Программа объединит большие массивы данных — от сведений налоговой отчетности до бюджетных показателей и статистики, — что позволит оперативно оценивать влияние сотен экономических факторов на развитие Донского края.
Смысл разработки понятен: точность прогноза напрямую определяет качество бюджетного планирования. Если система действительно позволит просчитывать последствия управленческих решений до их принятия, Дон получит то, чего пока нет ни в одном субъекте федерации, — полноценную ИИ-аналитику казны.