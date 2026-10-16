В пригородных вокзалах Удмуртии установили терминалы самообслуживания

По словам начальника ГЖД Сергея Дорофеевского, новые терминалы были произведены в России и работают на отечественной операционной системе. «Обновленные технические характеристики устройств значительно ускорили процесс обслуживания пассажиров»,— отметил он. О том, на каких конкретно вокзалах республики появились терминалы, не сообщается.