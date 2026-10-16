В пригородных вокзалах Удмуртии установили терминалы самообслуживания
37 терминалов самообслуживания начали работать на пригородных вокзалах Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал «РЖД»). Устройства поставили в залах ожидания станций с высоким пассажиропотоком в Удмуртии, Татарстане, Нижегородской и Кировской областях, сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.
В терминалах можно покупать билеты, абонементы и оформлять квитанции на провоз багажа и животных. Они считывают все типы платежных карт.
По словам начальника ГЖД Сергея Дорофеевского, новые терминалы были произведены в России и работают на отечественной операционной системе. «Обновленные технические характеристики устройств значительно ускорили процесс обслуживания пассажиров»,— отметил он. О том, на каких конкретно вокзалах республики появились терминалы, не сообщается.
Напомним, погрузка черных металлов на железнодорожных станциях Удмуртии в январе—сентябре составила 164,7 тыс. т, что на 24,3% меньше, чем годом ранее.