Суд в Дербенте отказал таможне во взыскании почти 1,5 млн рублей по утильсбору

Суд проверил расчеты и разграничил основания начислений — и нашел в них изъяны. Пени на основную сумму таможня начисляла с 26 июня 2024 года, однако первое заявление о расчете сбора подал другой человек, и само по себе оно не подтверждает ни дату ввоза машины в РФ, ни момент возникновения обязанности у ответчика. Кроме того, пени начислялись по 29 июня 2026 года — уже после того, как 26 июня ответчик погасил основной долг, что противоречит порядку их исчисления.