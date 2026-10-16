Суд в Дербенте отказал таможне во взыскании почти 1,5 млн рублей по утильсбору
Дербентский городской суд рассмотрел иск Выборгской таможни к местному жителю о взыскании долга по утилизационному сбору и пеней за ввезенный из Кыргызстана автомобиль Toyota Camry 2023 года выпуска. Требования ведомства в итоге удовлетворены лишь в мизерной доле — остальная часть иска отклонена. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики.
По материалам дела, при первичном расчете сбора был применён льготный коэффициент, и автовладелец заплатил всего 3,4 тыс. руб. Затем таможня произвела перерасчёт: доначислила 841,4 тыс. руб. и ещё 914,2 тыс. руб. по компенсационной формуле. С учетом пеней общая сумма требований превысила 1,8 млн руб. Ответчик основной долг в 841,4 тыс. руб. погасил, а вот остальное оспорил.
Суд проверил расчеты и разграничил основания начислений — и нашел в них изъяны. Пени на основную сумму таможня начисляла с 26 июня 2024 года, однако первое заявление о расчете сбора подал другой человек, и само по себе оно не подтверждает ни дату ввоза машины в РФ, ни момент возникновения обязанности у ответчика. Кроме того, пени начислялись по 29 июня 2026 года — уже после того, как 26 июня ответчик погасил основной долг, что противоречит порядку их исчисления.
Неубедительными признали и 914,2 тыс. руб. по компенсационной формуле: доказательств возникновения такой обязанности именно у ответчика таможня не представила. Начисленные на эту сумму пени в 595,5 тыс. руб. взысканию, соответственно, также не подлежат.
В итоге с ответчика взыскали только пеней на 91,87 тыс. руб., которые он не оспаривал, и госпошлину в 1,65 тыс. руб. в доход местного бюджета. Решение пока не вступило в законную силу.