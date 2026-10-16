Евгений Солнцев обсудил с депутатом ГД Татьяной Машковской совместные проекты

На встрече Евгений Солнцев и госпожа Машковская обсудили новые совместные проекты. Первую неделю на новом посту депутат провела в регионе: проводила личные приемы граждан и посетила несколько муниципалитетов. По словам губернатора, совместно с депутатом будет продолжаться работа с молодежью для воспитания достойного поколения в регионе.