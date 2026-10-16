Евгений Солнцев обсудил с депутатом ГД Татьяной Машковской совместные проекты
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев накануне провел встречу с Татьяной Машковской, которая в сентябре была избрана депутатом Государственной Думы РФ от региона. Об этом глава региона сообщает в своем канале МАХ.
Татьяна Машковская, которая ранее возглавляла первое в стране Оренбургское президентское кадетское училище, будет представлять интересы оренбуржцев в главном законодательном органе РФ. Работу она продолжит в Комитете по просвещению, взаимодействуя с различными учебными заведениями, а также занимаясь патриотическим направлением.
На встрече Евгений Солнцев и госпожа Машковская обсудили новые совместные проекты. Первую неделю на новом посту депутат провела в регионе: проводила личные приемы граждан и посетила несколько муниципалитетов. По словам губернатора, совместно с депутатом будет продолжаться работа с молодежью для воспитания достойного поколения в регионе.