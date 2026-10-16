В Башкирии менее 3% самозанятых подключились к пенсионной системе
Или около 12,9 тысяч человек
В Башкирии к системе добровольного пенсионного страхования присоединились около 12,9 тыс. самозанятых граждан, сообщил «Ъ-Уфа» заместитель управляющего региональным отделением Социального фонда России Ильгиз Атауллин. Исходя из того, что общее количество самозанятых — жителей Башкирии составляет около 443,6 тыс. человек, то добровольным пенсионным страхованием в республике охвачены лишь около 2,9% плательщиков налога на профессиональный доход.
Доля плательщиков добровольных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование еще ниже: такие взносы в этом году уплатили 614 самозанятых, рассказали в СФР.
В фонде подчеркивают, что участие в добровольном страховании позволяет гражданам самим обеспечить пенсионные права.
Низкое участие самозанятых в системе страхования отмечается и на федеральном уровне.