В Башкирии менее 3% самозанятых подключились к пенсионной системе

В Башкирии к системе добровольного пенсионного страхования присоединились около 12,9 тыс. самозанятых граждан, сообщил «Ъ-Уфа» заместитель управляющего региональным отделением Социального фонда России Ильгиз Атауллин. Исходя из того, что общее количество самозанятых — жителей Башкирии составляет около 443,6 тыс. человек, то добровольным пенсионным страхованием в республике охвачены лишь около 2,9% плательщиков налога на профессиональный доход.