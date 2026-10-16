Подростков отправили в колонию на 8 и 9 лет за поджог снегоуборщика в Тобольске

Следствие установило, что подростки действовали по заданию из интернета за деньги в целях дестабилизации деятельности органов власти. В декабре 2024 года на железнодорожной станции Тобольск они подожгли автомотрису и снегоуборочную машину. РЖД получила ущерб более чем на 265 тыс. руб.