Подростков отправили в колонию на 8 и 9 лет за поджог снегоуборщика в Тобольске
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил по девять и восемь лет воспитательной колонии двум подросткам. Они признаны виновными в теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Тобольске (Тюменская область), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Следствие установило, что подростки действовали по заданию из интернета за деньги в целях дестабилизации деятельности органов власти. В декабре 2024 года на железнодорожной станции Тобольск они подожгли автомотрису и снегоуборочную машину. РЖД получила ущерб более чем на 265 тыс. руб.
За преступление обвиняемые получили от организатора преступления 52 тыс. руб. Эта сумма по решению суда конфискована в доход государства.
Обвиняемых в конце декабря 2024 года задержали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области совместно с УТ МВД по Уральскому федеральному округу (УрФО). Тогда им было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).