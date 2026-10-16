В результате ударов ВСУ в Белгородской области ранены два мирных жителя

Как сообщили в региональном оперативном штабе, двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа. Для оказания медпомощи они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, а затем направлены в городскую больницу №2 Белгорода.