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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Черноземье

В результате ударов ВСУ в Белгородской области ранены два мирных жителя

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 55 раз. Удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. В Грайворонском округе пострадали два человека — лечение они продолжат амбулаторно. Об этом 16 октября рассказал губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • Как сообщили в региональном оперативном штабе, двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа. Для оказания медпомощи они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, а затем направлены в городскую больницу №2 Белгорода.

  • В больницу №2 также обратилась женщина, которая получила акубаротравму и осколочное ранение плеча при атаке БПЛА в селе Мощеное 6 октября. Помимо этого, в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил акубаротравму при атаке дрона в Шебекино 13 октября.

По информации главы региона, за сутки было зафиксировано четыре обстрела с применением артиллерии и четыре сброса взрывных устройств с БПЛА. Подавлено и сбито 42 беспилотника.

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что днем 15 октября и в ночь на пятницу, 16 октября, над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов. Зафиксированы повреждения зданий и машин.
Денис Данилов