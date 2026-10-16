В результате ударов ВСУ в Белгородской области ранены два мирных жителя
Как сообщили в региональном оперативном штабе, двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа. Для оказания медпомощи они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, а затем направлены в городскую больницу №2 Белгорода.
В больницу №2 также обратилась женщина, которая получила акубаротравму и осколочное ранение плеча при атаке БПЛА в селе Мощеное 6 октября. Помимо этого, в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил акубаротравму при атаке дрона в Шебекино 13 октября.
Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.