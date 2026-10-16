В Оренбурге руководителя стройфирмы обвинили в хищении 2,3 млн рублей

В Оренбурге руководителя строительной компании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в 2024 году фигурант заключил муниципальный контракт на замену плитки в сквере у Дома Памяти на проспекте Победы.