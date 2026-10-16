В Оренбурге руководителя стройфирмы обвинили в хищении 2,3 млн рублей
Бюджетные средства были предоставлены по муниципальному контракту на замену плитки в сквере у Дома Памяти
В Оренбурге руководителя строительной компании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в 2024 году фигурант заключил муниципальный контракт на замену плитки в сквере у Дома Памяти на проспекте Победы.
По условиям договора требовалось демонтировать старое покрытие и уложить новое, но в акт выполненных работ фигурант уголовного дела внес фиктивные сведения. На их основании компания получила бюджетные деньги. Таким образом, обманув сотрудников городской администрации, обвиняемый похитил более 2,3 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению.
Обвиняемому инкриминируется преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинение по нему утверждено. Материалы переданы на рассмотрение в суд.