В Северной Осетии отчитались о запасах топлива на фоне дефицита
В Северной Осетии озвучили данные об обеспеченности республики топливом. По состоянию на текущий момент в регионе находится 2084 т бензина и 910 т дизтоплива, сообщает глава региона Сергей Меняйло в своем обращении.
Только за минувшие сутки на автозаправочные станции республики поступили 1080 т бензина и 432 т дизельного топлива. В пути — дополнительные партии: 3741 т бензина и 2371 т дизтоплива. Таким образом, с учётом поставок на подходе общий объём топлива в республике превышает 10 тыс. т.
Власти Северной Осетии благодарят сотрудников всех служб за слаженную работу и готовность оперативно реагировать на любые ситуации. Жителям республики рекомендуют сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и придерживаться рекомендаций профильных ведомств.