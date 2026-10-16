В Северной Осетии отчитались о запасах топлива на фоне дефицита

Только за минувшие сутки на автозаправочные станции республики поступили 1080 т бензина и 432 т дизельного топлива. В пути — дополнительные партии: 3741 т бензина и 2371 т дизтоплива. Таким образом, с учётом поставок на подходе общий объём топлива в республике превышает 10 тыс. т.