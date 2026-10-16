Сибнедра отдадут в разработку на 20 лет месторождение глины в Новосибирской области
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) выставил на аукцион участок недр Обского месторождения огнеупорных глин в Мошковском районе Новосибирской области. Торги на право разведки и добычи полезных ископаемых назначены на 4 декабря. Площадь территории составляет 0,49 кв. км, а само месторождение отнесено ко второй группе сложности из-за условий залегания полезной толщи, сообщается на платформе ГИС Торги.
Начальная стоимость лота составляет 86,8 млн руб., шаг аукциона — 8,6 млн руб. (10% от начальной цены), размер сбора за участие — 172,8 тыс. руб. Участок предоставляется в пользование сроком на 20 лет. Владелец лицензии обязан будет уплачивать регулярные платежи за пользование участком: в первый год — 6850 руб. за кв. км, во второй — 7480 руб., в третий и последующие — 8200 руб.
По данным геологоразведки 1970 года, балансовые запасы огнеупорных глин на участке категории В+С1 составляют 4 080 тыс. тонн, С2 — 3 664 тыс. тонн. Огнеупорные глины используют для производства жаропрочного кирпича, керамики и внутренней облицовки (футеровки) промышленных печей и металлургических агрегатов.
Обское месторождение огнеупорных глин расположено в 85 км к северо-востоку от Новосибирска и в 1,5 км от поселка Ташара. С восточной стороны от участка проходит железнодорожная ветка Ташара — Мошково. Месторождение с запада ограничено рекой Ташара, а через сам участок протекает ее приток — ручей Поперечный.