Сибнедра отдадут в разработку на 20 лет месторождение глины в Новосибирской области

Начальная стоимость лота составляет 86,8 млн руб., шаг аукциона — 8,6 млн руб. (10% от начальной цены), размер сбора за участие — 172,8 тыс. руб. Участок предоставляется в пользование сроком на 20 лет. Владелец лицензии обязан будет уплачивать регулярные платежи за пользование участком: в первый год — 6850 руб. за кв. км, во второй — 7480 руб., в третий и последующие — 8200 руб.