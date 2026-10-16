Сочинцы вошли в число тех, кто может обменять региональную квартиру на жилье в Москве
Жители Сочи могут приобрести 27,5 кв. м недвижимости в Москве, продав квартиру на вторичном рынке в своем городе. По этому показателю курорт занял второе место среди российских городов, уступив только Санкт-Петербургу. Такие данные представили аналитики федерального портала «Мир квартир», пишет ТАСС.
Согласно исследованию, после продажи средней квартиры в Сочи ее владелец сможет купить в столице студию площадью 27,5 кв. м. Жители Санкт-Петербурга, реализовавшие недвижимость в среднем за 14,3 млн руб., могут рассчитывать на 32,2 кв. м в Москве — этого достаточно для приобретения небольшой однокомнатной квартиры с отдельной комнатой.
В десятку городов с наибольшими возможностями для покупки московского жилья также вошли Владивосток, Казань, Севастополь, Московская область, Нижний Новгород, Чита, Симферополь и Иркутск. Жители Владивостока после продажи квартиры могут приобрести 24,2 кв. м в столице, Казани — 22,2 кв. м, Севастополя — 21,8 кв. м, Московской области — 21,1 кв. м. Для Нижнего Новгорода показатель составляет 20 кв. м, для Читы и Симферополя — по 19,9 кв. м, для Иркутска — 18,9 кв. м.
В других крупных городах возможности покупки московской недвижимости ниже. В Екатеринбурге и Красноярске средств от продажи средней квартиры хватит на 17,8 кв. м, в Самаре — на 17,7 кв. м, в Новосибирске — на 16,9 кв. м. Для жителей Уфы и Краснодара показатель составляет 15,9 кв. м, Перми — 15,6 кв. м, Ростова-на-Дону — 15,2 кв. м. В Воронеже и Омске на вырученные средства можно приобрести 15 кв. м, в Челябинске — 14,7 кв. м, Волгограде — 13,6 кв. м.
В среднем по всем рассмотренным городам продажа квартиры на вторичном рынке стоимостью 7,04 млн руб. позволяет приобрести в Москве 15,9 кв. м недвижимости. Годом ранее этот показатель составлял 17,7 кв. м.
Как пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, снижение покупательной способности связано с опережающим ростом цен на московскую недвижимость. За год квадратный метр жилья в столице подорожал на 24%, тогда как средняя стоимость квартиры в регионах увеличилась на 11%.
По словам господина Луценко, на ценовую ситуацию в Москве влияет в том числе изменение структуры предложения: проекты бизнес-класса вытеснили сегмент экономжилья за пределы МКАД, а часть таких объектов вышла на вторичный рынок. В регионах аналогичный процесс выражен слабее, что, по оценке эксперта, сокращает возможности жителей других городов приобрести собственное жилье в столице.