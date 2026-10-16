Сочинцы вошли в число тех, кто может обменять региональную квартиру на жилье в Москве

В других крупных городах возможности покупки московской недвижимости ниже. В Екатеринбурге и Красноярске средств от продажи средней квартиры хватит на 17,8 кв. м, в Самаре — на 17,7 кв. м, в Новосибирске — на 16,9 кв. м. Для жителей Уфы и Краснодара показатель составляет 15,9 кв. м, Перми — 15,6 кв. м, Ростова-на-Дону — 15,2 кв. м. В Воронеже и Омске на вырученные средства можно приобрести 15 кв. м, в Челябинске — 14,7 кв. м, Волгограде — 13,6 кв. м.