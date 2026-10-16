Ребенок на служебной электротележке врезался в дерево в Кисловодске
В Кисловодске ребенок, самовольно завладевший электротележкой, попал в аварию. ДТП произошло днем 15 октября в городском парке. Об этом сообщили в ставропольской Госавтоинспекции.
В результате происшествия ребенок пострадал, однако обошлось без госпитализации.
Как транспорт оказался доступен для ребенка, пока не уточняется — именно этот вопрос, судя по всему, и станет ключевым в проверке, которую проводят по факту происшествия. Детальные обстоятельства аварии устанавливаются.