В Ставрополе на замену 12 лифтов направили 41,6 млн рублей
В Ставрополе завершили капитальный ремонт 12 лифтов в четырех многоквартирных домах. Общая стоимость работ превысила 41,6 млн руб., сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Ставропольского края.
Новые подъемники установили в домах по адресам: ул. Ленина, 272а, ул. Льва Толстого, 2, ул. Мира, 243 и ул. Чехова, 37. Прежнее лифтовое оборудование эксплуатировалось с конца 1990-х годов и выработало нормативный ресурс.
В ходе ремонта заменили не только кабины, но и основные механизмы и системы: лебедки, электродвигатели, тяговые канаты, ограничители скорости и направляющие. Также обновили системы управления, кабельную продукцию и станции управления. В лифтах установили новые кабины, кнопочные панели и освещение.
Работы выполнили в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края на 2014–2043 годы.