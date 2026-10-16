В Ставрополе на замену 12 лифтов направили 41,6 млн рублей

В ходе ремонта заменили не только кабины, но и основные механизмы и системы: лебедки, электродвигатели, тяговые канаты, ограничители скорости и направляющие. Также обновили системы управления, кабельную продукцию и станции управления. В лифтах установили новые кабины, кнопочные панели и освещение.