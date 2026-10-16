Пенсионер со Ставрополья предстанет перед судом за кражу газа на 2 млн рублей

Выяснилось, что пенсионер самовольно врезался в газопровод, чтобы отапливать помещение для разведения птицы: в сеть он врезал вентиль и два шланга — металлический и резиновый. Уведомлять ресурсоснабжающую организацию и согласовывать работы владелец хозяйства не стал. С января 2025-го по февраль 2026-го из сети, по данным следствия, похищено газа на 2 млн руб. — ровно на эту сумму оценен ущерб.