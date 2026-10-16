Пенсионер со Ставрополья предстанет перед судом за кражу газа на 2 млн рублей
В Кировском округе Ставрополья завершено расследование уголовного дела о хищении газа в особо крупном размере, сообщило ГУ МВД по краю. Обвиняемый — 72-летний собственник сельхозпредприятия в станице Зольской, дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.
Поводом для проверки послужило расхождение, которое зафиксировали специалисты газораспределительной организации: фактическое потребление топлива заметно превышало показания прибора учета.
Выяснилось, что пенсионер самовольно врезался в газопровод, чтобы отапливать помещение для разведения птицы: в сеть он врезал вентиль и два шланга — металлический и резиновый. Уведомлять ресурсоснабжающую организацию и согласовывать работы владелец хозяйства не стал. С января 2025-го по февраль 2026-го из сети, по данным следствия, похищено газа на 2 млн руб. — ровно на эту сумму оценен ущерб.