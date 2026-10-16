Каждому пятому южноуральцу полностью хватает зарплаты на основные нужды
Чаще всего жалованье тратят на коммуналку и продукты
Большинству работающих жителей Челябинской области зарплата позволяет обеспечивать основные повседневные нужды. 21% говорят, что им полностью хватает дохода, а еще 42% отмечают, что жалованья достаточно, но при планировании расходов приходится учитывать бюджет, сообщает hh.ru.
Чаще всего местные жители тратят свой доход на коммунальные платежи (их отметили 83%) и продукты питания (79%). По 67% респондентов оплачивают каждый месяц мобильную связь и интернет, одежду и обувь, проезд в общественном транспорте или обслуживание автомобиля. Еще 63% тратят деньги на лекарства и лечение, 58% — на содержание детей, 38% — на досуг и отдых. У 50% южноуральцев часть жалованья уходит на аренду жилья или ипотеку, у 33% — на выплату кредитов.
Сильнее всего удовлетворены своим доходом сотрудники ИТ-отрасли: 40% из них говорят, что зарплаты полностью хватает для основных нужд. Затем следуют работники маркетинга и рекламы (34%), на третьем месте — строители (33%).