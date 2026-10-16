Каждому пятому южноуральцу полностью хватает зарплаты на основные нужды

Чаще всего местные жители тратят свой доход на коммунальные платежи (их отметили 83%) и продукты питания (79%). По 67% респондентов оплачивают каждый месяц мобильную связь и интернет, одежду и обувь, проезд в общественном транспорте или обслуживание автомобиля. Еще 63% тратят деньги на лекарства и лечение, 58% — на содержание детей, 38% — на досуг и отдых. У 50% южноуральцев часть жалованья уходит на аренду жилья или ипотеку, у 33% — на выплату кредитов.