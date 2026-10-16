В ПЛП Новосибирской области продают гостиницу с торгов за 167 млн рублей

Площадь земельного участка под объектом составляет 12,7 тыс. кв. м, при этом имущество находится в залоге у Межрайонной ИФНС России № 24 по Иркутской области. Заявки на участие в торгах принимаются с 19 октября по 24 ноября, сам аукцион запланирован на 26 ноября.