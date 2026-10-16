В ПЛП Новосибирской области продают гостиницу с торгов за 167 млн рублей
На территории промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области выставлена на торги недостроенная гостиница площадью 5,1 тыс. кв. м. Начальная цена четырехэтажного комплекса, готовность которого составляет 38%, установлена на уровне 167 млн руб., следует из материалов на портале Федресурс.
Площадь земельного участка под объектом составляет 12,7 тыс. кв. м, при этом имущество находится в залоге у Межрайонной ИФНС России № 24 по Иркутской области. Заявки на участие в торгах принимаются с 19 октября по 24 ноября, сам аукцион запланирован на 26 ноября.
Организатором продажи выступает конкурсный управляющий ООО «СДВМ» Анастасия Парбузина. Компания признана банкротом в марте 2026 года по заявлению кредитора АО «Кредит Европа Банк» из-за просроченной задолженности в размере 25,3 млн руб.
ООО «СДВМ» зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году в сфере управления головными офисами. Собственность организации разделена поровну — 50% уставного капитала принадлежит Акчаю Угуру. При этом данные о втором участнике не раскрыты.