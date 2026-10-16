Пермские бумажники запустили в Суксунский пруд несколько тысяч молоди белого амура
Группа ПЦБК выпустила в Суксунский пруд более 2,2 тыс. особей белого амура. Предприятия группы ведут последовательную работу по восстановлению биоресурсов Прикамья. За семь лет в водоемы региона были выпущены десятки тысяч особей. Какой вид рыбы выпускать в той или иной пруд – определяют специалисты из научного института. Молодь выращивается в специальных питомниках со стадии личинки, в водоем ее выпускают, когда она набирает вес 25 г и становится жизнеспособной. До пруда молодь доставляется в специальных контейнерах с кислородным питанием. Эта технология позволяет проделать путь до водоема безопасно.
Выпуск молоди – это не только восполнение биоресурсов, рыба выполняет роль своеобразных санитаров водоема. Белый амур питается растительностью и очищает его от донных отложений. Пруд, площадь которого составляет 2,5 кв. км, в чистке нуждается постоянно. Гидротехническое сооружение было построено в 1739 году и является одним из старейших в Пермском крае. «В результате исследований был сделан вывод, что пруду необходим «живой мелиоратор» – белый амур, в данном случае наиболее подходящий для этого вид», – говорит государственный инспектор Росрыболовства Виктор Демченко.
По словам советника генерального директора ПЦБК Владимира Новикова, восстановление биоресурсов ведется не только в Суксунском пруду. В разные годы пермские бумажники выпускали рыбу в Камское водохранилище в районе Добрянки, в Нытвенский пруд, а также в Заинское водохранилище в Татарстане. «Эта работа будет продолжаться», – отмечает Владимир Новиков.
ПЦБК входит в пятерку крупнейших производителей тарных картонов в России. Предприятие ежегодно перерабатывает 300 тыс. тонн вторичного сырья и является предприятием замкнутого цикла. В компании работают 2,6 тыс. сотрудников, а продукция поставляется клиентам по всей стране и ближнему зарубежью. За пять лет объем инвестиций предприятий группы в производство превысил 5,2 млрд руб.
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