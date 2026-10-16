Пермские бумажники запустили в Суксунский пруд несколько тысяч молоди белого амура

Группа ПЦБК выпустила в Суксунский пруд более 2,2 тыс. особей белого амура. Предприятия группы ведут последовательную работу по восстановлению биоресурсов Прикамья. За семь лет в водоемы региона были выпущены десятки тысяч особей. Какой вид рыбы выпускать в той или иной пруд – определяют специалисты из научного института. Молодь выращивается в специальных питомниках со стадии личинки, в водоем ее выпускают, когда она набирает вес 25 г и становится жизнеспособной. До пруда молодь доставляется в специальных контейнерах с кислородным питанием. Эта технология позволяет проделать путь до водоема безопасно.