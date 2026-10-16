Кубань и Крым накроют затяжные ливни с выпадением до 60 мм осадков
Краснодарский край и Крым окажутся под влиянием черноморской депрессии, которая принесет на юг России продолжительные дожди. В отдельных районах к концу воскресенья суммарное количество осадков может достигнуть 40–60 мм. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
По данным синоптиков, атмосферные процессы связаны с вихрем, который накануне принес в Турцию рекордные осадки. В Стамбуле в некоторых районах выпало почти две месячные нормы дождя. На европейскую часть России этот вихрь повлияет через изменение атмосферных процессов, однако далеко вглубь региона не проникнет.
Средние широты и северо-запад Русской равнины останутся под защитой гребня азиатского антициклона, который обеспечит солнечную погоду. На юге страны ожидается усиление влияния фронтальной облачности черноморской депрессии.
«В атмосфере над Причерноморьем сложится классический блокирующий процесс, и ненастье приобретет затяжной характер. В последние дни недели самые мощные ливни будут наблюдаться в западной части Тавриды и на Черноморском побережье Кавказа»,— сообщили в «Фобосе».
По прогнозу центра погоды, к исходу воскресенья в отдельных районах выпадет 40–60 мм осадков. В Сочи такое количество дождя обычно накапливается за декаду даже с учетом влажного субтропического климата. В Крыму объем осадков заметно превысит октябрьскую норму. Синоптики предупредили о возможности локальных подтоплений.
Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 октября. По прогнозам синоптиков, на территории региона ожидаются сильные дожди и ливни, местами в сочетании с грозой, градом и усилением ветра с порывами до 20 м/с.
Кроме того, утром 16 октября в восточной половине Азовского моря местами прогнозируются ливни. Видимость может ухудшаться до 1–2 км, временами — до 500 м. Непогода будет сопровождаться грозой, градом и усилением ветра с порывами до 20–23 м/с.