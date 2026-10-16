Кубань и Крым накроют затяжные ливни с выпадением до 60 мм осадков

По данным синоптиков, атмосферные процессы связаны с вихрем, который накануне принес в Турцию рекордные осадки. В Стамбуле в некоторых районах выпало почти две месячные нормы дождя. На европейскую часть России этот вихрь повлияет через изменение атмосферных процессов, однако далеко вглубь региона не проникнет.