Культурное событие года: в Перми проходит форум-фестиваль «МузейТеатр»

«Пермь – город с сильными театральными и музейными традициями, и для нас символично, что итоги проекта, объединившего команды из пяти регионов, подводятся именно здесь, – подчеркивает Олег Зверев, управляющий ТКБ Банка в Перми. – Наши клиенты – предприниматели, компании и жители Прикамья – заинтересованы в том, чтобы регион развивался. Культурная среда влияет на качество жизни и привлекательность территории не меньше, чем инфраструктура и деловой климат. Поэтому поддержка таких проектов для нас – качественная работа в регионе».