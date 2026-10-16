Культурное событие года: в Перми проходит форум-фестиваль «МузейТеатр»
Яркий октябрь в очередной раз ангажировал поклонников театра и музейных событий в Перми. Эти пять дней форума-фестиваля проекта «МузейТеатр» запомнятся интересными постановками, диалогом театра и музея, словно предугадывая ответ на вопрос об актуальности их коллабораций.
Программа форума-фестиваля объединила показы новых постановок и образовательные площадки для сотрудников музеев, театров и менеджеров культуры. Партнером форума выступил ТКБ Банк.
Зрители увидели музейно-театральные работы в разных форматах из Тамбова, Нижневартовска, Нижнего Тагила и Новокуйбышевска. Каждая площадка таит в себе свою атмосферу, способную наилучшим образом передать возможность того или иного спектакля. Поток зрителей шел в Пермский ТЮЗ, Пермскую художественную галерею, Дом Мешкова и на Завод Шпагина.
В основе всех сюжетов – личные истории гениев места, основанные на архивных материалах и музейных коллекциях, которые тоже стали частью постановки. Для каждой работы создана оригинальная драматургия и выбран собственный художественный язык, отражающий специфику героя, тематику музея и выразительные возможности театра.
К примеру, спектакль «Грань города N. Анна» рассказывает об Анне Федотовой, одной из первых женщин, возглавивших нефтехимическое производство. Это совместная работа Музея истории города Новокуйбышевска и драматического театра «Грань» в постановке Дениса Бокурадзе. А «Витрувианский человек» режиссера Филиппа Гуревича, созданный совместно с музейным комплексом «Усадьба Асеевых» и Тамбовским драматическим театром, посвящен судьбе знаменитого ученого Александра Чижевского (в Перми показана видеоверсия).
Еще одна интересная постановка – о фотографе, оставившем летопись русской жизни конца XIX и первой половины XX века. Нижневартовский краеведческий музей имени Т. Д. Шуваева и Городской драматический театр представили спектакль «Максим Дмитриев. Хроникер» в постановке Михаила Патласова по пьесе Анастасии Букреевой.
«Температура плавления» режиссера Бориса Павловича стала совместной работой мемориально-литературного музея имени А. П. Бондина и Нового молодежного театра о Нижнем Тагиле, его заводе и личных историях жителей.
Проект «МузейТеатр» реализуется продюсерской компанией «Арт практики» при поддержке Фонда Потанина в рамках благотворительной программы «Музей без границ», куратор проекта – театральный критик и драматург Илья Кухаренко. Форум-фестиваль проходит также при содействии Министерства культуры Пермского края и Пермской государственной художественной галереи.
«Для ТКБ Банка важно поддерживать культурные инициативы, это часть нашей стратегии, – отметила Ольга Грядовая, председатель Совета директоров ТКБ Банка. – Поддержка форума проекта «МузейТеатр» – наш вклад в развитие культурной среды Перми. Такие события создают пространство для профессионального диалога, помогают выстраивать устойчивые культурные связи и содействовать дальнейшему развитию театрально-музейных коллабораций в российских регионах».
«Пермь – город с сильными театральными и музейными традициями, и для нас символично, что итоги проекта, объединившего команды из пяти регионов, подводятся именно здесь, – подчеркивает Олег Зверев, управляющий ТКБ Банка в Перми. – Наши клиенты – предприниматели, компании и жители Прикамья – заинтересованы в том, чтобы регион развивался. Культурная среда влияет на качество жизни и привлекательность территории не меньше, чем инфраструктура и деловой климат. Поэтому поддержка таких проектов для нас – качественная работа в регионе».
ТКБ Банк в Перми: ул. Ленина/Попова, д. 68/17
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