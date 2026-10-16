Продажи зарубежных туров на зиму у жителей Ставрополья выросли минимум на 10%
Продажи зарубежных туров на осенне-зимний сезон у жителей Ставропольского края идут как минимум на 10% выше прошлогодних показателей. Туристы активно бронируют поездки на новогодние праздники, а среди наиболее востребованных направлений остаются Египет, Таиланд и Вьетнам, рассказала «Ъ-Кавказ» директор руководитель Pegas Touristik в Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая.
«Спрос на новогодние зарубежные туры сейчас достаточно активный. Прогнозы по динамике бронирований в южных регионах России позитивные: продажи идут с опережением прошлогодних показателей как минимум на 10%»,— сообщила госпожа Чиханацкая.
Египет остается одним из основных направлений зимнего пляжного отдыха. Дополнительную доступность поездкам обеспечивают регулярные рейсы авиакомпании «Азимут» из Минвод в Шарм-эль-Шейх. В декабре недельный тур на двоих в пятизвездочный отель с системой «все включено» стоит 120–130 тыс. руб., на новогодние даты цена почти удваивается.
Минводы остаются важным авиационным узлом Северного Кавказа. По данным Pegas Touristik, летом 2026 года туры с вылетом из этого аэропорта в среднем стоили на 15% дороже, чем из Сочи или Краснодара. В компании объясняют это высокой востребованностью перевозки и меньшим временем простоя аэропорта из-за ограничений на полеты.
В зимнем сезоне 2026–2027 годов стоимость перелетов из южных аэропортов в Египет сопоставима. Билет в Шарм-эль-Шейх и обратно на одного пассажира на 12 ноября из Минеральных Вод стоит 48,3 тыс. руб., на 10 ноября из Краснодара — 47,2 тыс. руб., следует из данных авиакомпании.
Дополнительный интерес туристы проявляют к странам Юго-Восточной Азии. Пакетный тур во Вьетнам на двоих на 11 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле стоит около 220 тыс. руб., в Таиланд — порядка 260 тыс. руб. В зимний период также востребованы ОАЭ и Стамбул.