Продажи зарубежных туров на зиму у жителей Ставрополья выросли минимум на 10%

Минводы остаются важным авиационным узлом Северного Кавказа. По данным Pegas Touristik, летом 2026 года туры с вылетом из этого аэропорта в среднем стоили на 15% дороже, чем из Сочи или Краснодара. В компании объясняют это высокой востребованностью перевозки и меньшим временем простоя аэропорта из-за ограничений на полеты.