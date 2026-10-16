Бронирования зимних загрантуров у жителей Кубани опережают прошлогодние на 10%
Продажи зарубежных туров на осенне-зимний сезон у жителей Краснодарского края идут как минимум на 10% выше прошлогодних показателей. Спрос на новогодние поездки остается активным, а среди наиболее востребованных направлений — Египет и страны Юго-Восточной Азии, рассказала «Ъ-Кубань» руководитель Pegas Touristik в Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая.
«Спрос на новогодние зарубежные туры сейчас достаточно активный, как и в целом бронирования зарубежных туров на осенне-зимний сезон. Прогнозы по динамике продаж в южных регионах России позитивные: текущие показатели опережают прошлогодние как минимум на 10%»,— отметила госпожа Чиханацкая.
Египет сохраняет позиции одного из главных направлений зимнего пляжного отдыха. Регулярные рейсы авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Шарм-эль-Шейх позволяют туроператорам формировать пакетные предложения на базе регулярной перевозки. Прямые рейсы в Египет также выполняются из Сочи.
В декабре недельный тур на двоих в пятизвездочный отель Египта с системой «все включено» стоит 120–130 тыс. руб. На новогодние даты стоимость аналогичной поездки может увеличиться почти вдвое.
Еще один заметный тренд — рост интереса к Вьетнаму на фоне расширения полетных программ. По оценке госпожи Чиханацкой, пакетный тур во Вьетнам на двоих на 11 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле стоит около 220 тыс. руб., тогда как аналогичный отдых в Таиланде обойдется примерно в 260 тыс. руб.
Восстанавливается спрос на Объединенные Арабские Эмираты. Недельные туры с перелетом на ближайшие даты можно найти за 55–60 тыс. руб. на человека. При этом продажи пока преимущественно ориентированы на ближайшие поездки, а глубина бронирования остается недостаточной.
Турция продолжает привлекать туристов круглогодичными рейсами в Анталию и Стамбул. Зимой отели премиального сегмента в Анталии предлагают скидки, что поддерживает спрос в том числе на новогодние даты.