Бронирования зимних загрантуров у жителей Кубани опережают прошлогодние на 10%

Еще один заметный тренд — рост интереса к Вьетнаму на фоне расширения полетных программ. По оценке госпожи Чиханацкой, пакетный тур во Вьетнам на двоих на 11 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле стоит около 220 тыс. руб., тогда как аналогичный отдых в Таиланде обойдется примерно в 260 тыс. руб.