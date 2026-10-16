Руководитель стройфирмы на Ставрополье получил два года колонии за махинации с капремонтом
Суд на Ставрополье признал виновным руководителя строительной фирмы в мошенничестве при капитальном ремонте центра временного содержания иностранных граждан в Георгиевске. Наказание — два года колонии общего режима, осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда. Прокуратура края уточняет: предприниматель признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
По данным следствия, в декабре 2022 года отдел МВД по Георгиевскому округу заключил контракт с коммерческой организацией на капремонт административного здания и территории центра временного содержания иностранных граждан на сумму свыше 29 млн руб. В ноябре 2023 года подсудимый, занимавший тогда пост замдиректора подрядчика, внес в акты приёмки выполненных работ ложные сведения об объёмах, качестве и материалах, а также об установленном оборудовании — включая систему пожаротушения. Подкрепили картину фиктивные договоры аренды стройоборудования, якобы подтверждающие затраты подрядчика.
На основании этих документов организация получила оплату по договору в полном объёме, а федеральному бюджету причинен ущерб свыше 7,4 млн руб.
В судебном заседании предприниматель вину признал полностью.