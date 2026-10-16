Руководитель стройфирмы на Ставрополье получил два года колонии за махинации с капремонтом

По данным следствия, в декабре 2022 года отдел МВД по Георгиевскому округу заключил контракт с коммерческой организацией на капремонт административного здания и территории центра временного содержания иностранных граждан на сумму свыше 29 млн руб. В ноябре 2023 года подсудимый, занимавший тогда пост замдиректора подрядчика, внес в акты приёмки выполненных работ ложные сведения об объёмах, качестве и материалах, а также об установленном оборудовании — включая систему пожаротушения. Подкрепили картину фиктивные договоры аренды стройоборудования, якобы подтверждающие затраты подрядчика.