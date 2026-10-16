Благоустройство набережной в Нальчике вышло на финишный этап
Благоустройство набережной реки Нальчик в столице Кабардино-Балкарии дополнят работами по укреплению прибрежной зоны. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в четверг.
«Ознакомился с ходом благоустройства набережной реки Нальчик. Работы ведутся на 1,6-километровом отрезке от Осетинской до Идарова и уже вышли на финишный этап»,— написал глава региона в своем канале в Max.
Помимо завершения благоустройства, глава республики поручил проработать и организовать поэтапные берегоукрепительные и руслорегулировочные работы в пойме реки Нальчик, а также заняться санитарным состоянием водного объекта.