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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Кавказ

Благоустройство набережной в Нальчике вышло на финишный этап

Благоустройство набережной реки Нальчик в столице Кабардино-Балкарии дополнят работами по укреплению прибрежной зоны. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в четверг.
«Ознакомился с ходом благоустройства набережной реки Нальчик. Работы ведутся на 1,6-километровом отрезке от Осетинской до Идарова и уже вышли на финишный этап»,— написал глава региона в своем канале в Max.
Помимо завершения благоустройства, глава республики поручил проработать и организовать поэтапные берегоукрепительные и руслорегулировочные работы в пойме реки Нальчик, а также заняться санитарным состоянием водного объекта.
Мария Хоперская