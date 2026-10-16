В Дагестане выявили незаконную добычу песка с ущербом 57 млн рублей
Факт незаконной добычи недр зафиксирован в Магарамкентском районе Дагестана — предварительный ущерб оценили в 57 млн руб. Информацию распространило минприроды республики.
Как пояснили в ведомстве, инспекторы управления государственного геологического надзора совместно с администрацией Магарамкентского района и природоохранной прокуратурой обнаружили несанкционированную выработку песчано-гравийной смеси на землях села Яраг-Казмаляр.
Документы по выявленному нарушению теперь у Дербентской межрайонной природоохранной прокуратуры — именно она определит дальнейшую процессуальную судьбу дела. О том, кто стоял за добычей и как долго она велась, в республике пока не сообщали.