Апелляция подтвердила отказ в приватизации зданий санатория в Сочи

Осенью 2024 года специалисты министерства установили, что общество использовало лишь 7% общей площади зданий. Неиспользуемые объекты находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Специалисты также зафиксировали отсутствие необходимого ремонта, нарушения противопожарных и санитарных требований и захламление территории. В декабре того же года ведомство обязало арендатора провести ремонт. Однако общество его не сделало. В январе 2026-го договор аренды расторгли.