Апелляция подтвердила отказ в приватизации зданий санатория в Сочи
Как стало известно «Ъ-Сочи», Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ ООО «Барселона» в выкупе 12 нежилых зданий санатория «Ставрополье» в Сочи. Речь идет о компании депутата городского собрания Соса Мартиросяна. Она претендовала на объекты в рамках преимущественного права выкупа арендуемого госимущества.
Как следует из материалов дела, в конце 2019 года министерство имущественных отношений Ставропольского края и ООО «Барселона» заключили договор аренды зданий, расположенных в Центральном районе Сочи. В 2023 году компания решила выкупить объекты по рыночной стоимости, но, посчитав, что ведомство не совершает необходимых юридических действий, обратилась в суд.
Осенью 2024 года специалисты министерства установили, что общество использовало лишь 7% общей площади зданий. Неиспользуемые объекты находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Специалисты также зафиксировали отсутствие необходимого ремонта, нарушения противопожарных и санитарных требований и захламление территории. В декабре того же года ведомство обязало арендатора провести ремонт. Однако общество его не сделало. В январе 2026-го договор аренды расторгли.
В апелляции «Барселона» ссылалась на ремонт отдельных помещений и необходимость капитальных работ, которые, по мнению компании, освобождали ее от обязанности по содержанию имущества.
По оценке судебного эксперта экспертной группы Veta Александра Терентьева, шансы на успех в кассации невелики. Две инстанции установили существенные нарушения договора, а кассационный суд не пересматривает фактические обстоятельства спора. Генеральный директор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш также считает, что без доказанной ошибки в применении закона отмена судебных актов маловероятна.