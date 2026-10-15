Главные новости за 15 октября. Кавказ
Народное собрание Дагестана избрало Федора Щукина главой республики, за его кандидатуру проголосовали 78 из 87 участвовавших в голосовании депутатов. Ранее возглавлявший Верховный суд региона господин Щукин руководит республикой в статусе врио с 4 мая, когда президент РФ отправил в отставку Сергея Меликова. Представленная накануне голосования программа нового главы предусматривает модернизацию электросетей Махачкалы и строительство четырех подстанций, развитие сельского хозяйства и промышленности, туризма, транспорта, образования и медицины. Среди приоритетов также названы развитие переработки и логистики в горных районах, подготовка управленческих кадров, строительство хранилищ для сельхозпродукции, развитие дорог, порта и аэропорта, а также создание новых медицинских и образовательных объектов.
Пятый кассационный суд отказался смягчить наказание бывшему начальнику управления Госавтоинспекции Ставропольского края Алексею Сафонову, сохранив ему 20 лет колонии строгого режима. В 2025 году Черкесский городской суд также оштрафовал экс-полковника на 100 млн руб., ограничил свободу на год, лишил звания и запретил занимать должности в правоохранительных органах в течение 12 лет. Суд установил, что организованная группа систематически получала незаконные выплаты от водителей грузовиков за возможность беспрепятственно передвигаться по дорогам, общая сумма поборов превысила 21,8 млн руб. Сафонов вину не признал, его защита намерена изучить перспективы дальнейшего обжалования приговора.
Поступления НДФЛ с процентов по банковским вкладам в Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года выросли в 1,8 раза год к году, до 553,7 млн руб., следует из ответа регионального УФНС на запрос «Ъ-Кавказ». Всего за девять месяцев в бюджет поступило 50,8 млрд руб. НДФЛ, на 10,4% больше, чем годом ранее. При этом налоговые поступления по повышенным ставкам 18%, 20% и 22% увеличились в 1,6, 1,9 и 3,2 раза соответственно. Объем средств жителей региона в банках без учета счетов эскроу на 1 сентября достиг 614,6 млрд руб., прибавив за год 10,4%, сообщили в Южном ГУ Банка России.
Октябрьский районный суд Ставрополя удовлетворил иск прокуратуры и постановил обратить в доход государства активы бывшего руководителя краевого отделения Пенсионного фонда Владимира Попова стоимостью более 158 млн руб. По данным надзорного ведомства, в 1997–2019 годах чиновник нарушал антикоррупционные требования, участвовал в предпринимательской деятельности, помогал супруге вести бизнес и скрывал доходы от контролирующих органов, оформляя дорогостоящую недвижимость на себя и родственников. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
Совокупная налоговая задолженность в Ставропольском крае на 1 сентября 2026 года составила 29,5 млрд руб., сократившись за месяц на 242 млн руб., следует из ответа регионального УФНС на запрос «Ъ-Кавказ». Должниками остаются около 303 тыс. человек, или 12% жителей края, причем 98% из них — физлица. За первое полугодие число должников уменьшилось более чем на 230 тыс. человек. В частности, задолженность по налогу на имущество снизилась на 293 млн руб., земельному налогу — на 105,7 млн руб., транспортному — на 321,7 млн руб.